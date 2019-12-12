Вимирання динозаврів сталося на межі крейдового та палеогенового періодів

https://racurs.ua/ua/n130770-ekologiya-zemli-bula-nestabilnou-sche-do-padinnya-asteroyida-yakyy-vbyv-dynozavriv-ucheni.html

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Екологія Землі переживала сильний стрес ще до падіння наприкінці крейдового періоду 66 млн років великого астероїда, якого низка вчених вважають причиною вимирання динозаврів.

Такого висновку дійшли учені з Північно-Західного університету (США) на основі аналізу викопних залишків морських черепашок, знайдених нещодавно в Антарктиді, повідомляє прес-служба вишу.

Учені виміряли склад ізотопного кальцію в скам’янілих раковинах молюсків та равликів, які жили в період масового вимирання наприкінці крейдового періоду. Дослідники виявили, що напередодні вимирання хімія оболонок цих тварин змінилася у відповідь на сплеск кількості вуглецю в океанах.

Цей приплив вуглецю був, ймовірно, наслідком тривалих масштабних вивержень у Декані, величезній вулканічній провінції, що розташовувалася на території сучасної Індії. Ці виверження призвели до потрапляння в атмосферу величезної кількості вуглекислого газу (CO2). Збільшення концентрації СО2 підкислює океани, безпосередньо впливаючи на організми, що живуть там.

Раковини швидко ростуть і змінюються під впливом хімічного стану води. Оскільки їхні власники живуть короткий проміжок часу, кожна оболонка являє собою невеликий знімок хімії океану в період життя цього організму, наголошують дослідники.

Земля явно зазнала стресу перед головною подією масового вимирання, — зазначають учені. — Вплив астероїда збігається з раніше існуючою нестабільністю вуглецевого циклу. Але це не означає, що ми маємо відповіді на те, що насправді спричинило вимирання.

Нагадаємо, вчені нещодавно з’ясували, як саме відбувалася катастрофа, що знищила динозаврів.