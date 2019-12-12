Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вимирання динозаврів сталося на межі крейдового та палеогенового періодів

Екологія Землі була нестабільною ще до падіння астероїда, який вбив динозаврів — учені

12 гру 2019, 20:45
999

Екологія Землі переживала сильний стрес ще до падіння наприкінці крейдового періоду 66 млн років великого астероїда, якого низка вчених вважають причиною вимирання динозаврів.

Такого висновку дійшли учені з Північно-Західного університету (США) на основі аналізу викопних залишків морських черепашок, знайдених нещодавно в Антарктиді, повідомляє прес-служба вишу.

Учені виміряли склад ізотопного кальцію в скам’янілих раковинах молюсків та равликів, які жили в період масового вимирання наприкінці крейдового періоду. Дослідники виявили, що напередодні вимирання хімія оболонок цих тварин змінилася у відповідь на сплеск кількості вуглецю в океанах.

Цей приплив вуглецю був, ймовірно, наслідком тривалих масштабних вивержень у Декані, величезній вулканічній провінції, що розташовувалася на території сучасної Індії. Ці виверження призвели до потрапляння в атмосферу величезної кількості вуглекислого газу (CO2). Збільшення концентрації СО2 підкислює океани, безпосередньо впливаючи на організми, що живуть там.

Раковини швидко ростуть і змінюються під впливом хімічного стану води. Оскільки їхні власники живуть короткий проміжок часу, кожна оболонка являє собою невеликий знімок хімії океану в період життя цього організму, наголошують дослідники.

Земля явно зазнала стресу перед головною подією масового вимирання, — зазначають учені. — Вплив астероїда збігається з раніше існуючою нестабільністю вуглецевого циклу. Але це не означає, що ми маємо відповіді на те, що насправді спричинило вимирання.

Нагадаємо, вчені нещодавно з’ясували, як саме відбувалася катастрофа, що знищила динозаврів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше