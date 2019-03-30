Зникнення динозаврів – останнє масове вимирання на Землі

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Ракурс

Учені знайшли уламки порід, котрі залишилися внаслідок падіння астероїда Чіксулуб 66 млн років тому.

Вважається, що цей катаклізм міг призвести до зникнення динозаврів — останнього масового вимирання на Землі, повідомляє прес-служба Університету Вашингтона.

Ці уламки знайдено на місці розкопок Хілл Крік у Північній Дакоті (США).

Знахідка дозволила вченим встановити, як виглядали перші хвилини після падіння астероїда Чіксулуб в море на території нинішнього півострова Юкатан та вод Мексиканської затоки.

Як виявилося, падіння астероїда у води древнього моря спровокувало появу гігантського цунамі. Згодом з неба почали падати крихітні кульки, діаметром до 5 мм, що формувалися з розплавленого каміння, котре на віддалі від епіцентру зіткнення охолоджувалося в скляні сфери.

Скляний дощ був настільки сильним, що міг запалити більшу частину рослинності на суші, в той час як у воді риби задихалися, оскільки кульки забивали їхні жабри.

Коли хвиля води досягла гирла місцевої річки, вона перетворилася на дев’ятиметрове цунамі, кидаючи сотні, якщо не тисячі прісноводних риб — осетрових і веслоносів — на піщану мілину і тимчасово змінюючи течію річки.

Уламки порід та кульки продовжували падати протягом ще 10−20 хвилин, перш ніж друга велика хвиля затопила берег і накрила рибу гравієм, піском і дрібними породами, залишаючи її похованою до сьогодні.

«Ніде на Землі не можна знайти таку колекцію, яка складається з великої кількості видів, що представляють організми різного віку й на різних стадіях життя, всі з яких загинули в один і той же час, в той же день», — наголошує Роберт ДеПальма, куратор палеонтології в Музеї природної історії Палм-Біч у Флориді.

Ця знахідка показує, що падіння астероїда могло би спустошити райони дуже далеко від кратера досить швидко, наголошує учений.

«Цунамі потрібно було б щонайменше 17 годин, щоб дістатися до цього місця з від кратера, але сейсмічні хвилі — і наступний сплеск — дійшли б до нього через десятки хвилин», — говорить ДеПальма.

За його словами, ці події мають схожість з потужним землетрусом у Японії в 2011 році, сейсмічні хвилі від якого досягли Норвегії лише за 30 хв.

«Отже, вплив катаклізму міг спричинити подібні сплески у воді по всьому світу, що давало перший швидкі криваві наслідки в цих областях, перш ніж будь-яка інша форма наслідків могла б досягнути їх», — наголошує ДеПальма.

Нагадаємо, торік вчені з’ясували, хто з динозаврів міг похвалитися найбільшим розміром лапи.