Исчезновение динозавров – последнее массовое вымирания на Земле

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Ракурс

Ученые нашли обломки пород, которые остались в результате падения астероида Чиксулуб 66 млн лет назад.

Считается, что этот катаклизм мог привести к исчезновению динозавров — последнему массовому вымиранию на Земле, сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Эти обломки найдены на месте раскопок Хилл Крик в Северной Дакоте (США).

Находка позволила ученым установить, как выглядели первые минуты после падения астероида Чиксулуб в море на территории нынешнего полуострова Юкатан и вод Мексиканского залива.

Как оказалось, падение астероида в воды древнего моря спровоцировало появление гигантского цунами. Впоследствии с неба начали падать крошечные шарики, диаметром до 5 мм, которые формировались из расплавленного камня, который в отдалении от эпицентра столкновения охлаждался в стеклянные сферы.

Стеклянный дождь был настолько сильным, что мог зажечь большую часть растительности на суше, в то время как в воде рыбы задыхались, поскольку шарики забивали их жабы.

Когда волна воды достигла устья местной реки, она превратилась в девятиметровое цунами, бросая сотни, если не тысячи пресноводных рыб — осетровых и веслоносов — на песчаную мель и временно изменяя течение реки.

Обломки пород и шарики продолжали падать в течение еще 10−20 минут, прежде чем вторая большая волна затопила берег и накрыла рыбу гравием, песком и мелкими породами, оставляя ее похороненной до сегодня.

«Нигде на Земле нельзя найти такую коллекцию, которая состоит из большого количества видов, представляющих организмы разного возраста и на разных стадиях жизни, все из которых погибли в одно и то же время, в тот же день», — отмечает Роберт ДеПальма, куратор палеонтологии в Музее естественной истории Палм-Бич во Флориде.

Эта находка показывает, что падение астероида могло бы опустошить районы очень далеко от кратера достаточно быстро, отмечает ученый.

«Цунами нужно было бы по меньшей мере 17 часов, чтобы добраться до этого места из кратера, но сейсмические волны — и последующий всплеск — пришли бы к нему через десятки минут», — говорит ДеПальма.

По его словам, эти события имеют сходство с мощным землетрясением в Японии в 2011 году, сейсмические волны от которого добрались до Норвегии всего за 30 минут.

«Следовательно, влияние катаклизма могло вызвать подобные всплески в воде по всему миру, что давало первые быстрые кровавые последствия в этих областях, прежде чем любая другая форма последствий могла бы достичь их», — отмечает ДеПальма.

Напомним, в прошлом году ученые выяснили, кто из динозавров мог похвастаться наибольшим размером лапы.