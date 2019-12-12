Олексій Ноздрачов, фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n130771-reintegraciya-zsu-z-okupantamy-i-boyovykamy-genshtab-vlyapavsya-u-skandal-cherez-neoberejni.html

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У Генштабі ЗСУ відреагували на нещодавні слова полковника Олексія Ноздрачова, начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, який під час круглого столу на тему «Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем» заявив про готовність українських військових до реінтеграції з російськими військовими і бойовиками ОРДЛО, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

У Генштабі стверджують, що ці слова були «оціночними суб'єктивними судженнями» і не є їхньою позицією чи позицією ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Також у відомстві наголошують, що Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов’язків та компетенції підрозділу, який він очолює.

Зазначається, що за цим фактом призначене службове розслідування.

Варто зазначити, що заява Генштабу викликала хвилю обурення користувачів соцмережі, які вважають цю реакцію відомства недостатньою. Багато з них переконані, що полковник за цю заяву мав бути негайно звільнений з лав ЗСУ.

Сам Ноздрачов також відреагував на резонанс, спровокований його заявою. Він у своєму Фейсбуці стверджує, що його слова були вирвані з контексту.

На жаль, ідеї національної згуртованості заради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були «перекручені» та набули незаслуженої уваги, що ще раз підтверджує мої переконання щодо великого обсягу роботи, який ми повинні виконати для розбудови стійкого українського суспільства, — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що слід докласти максимум зусиль, щоб повернути в Україну громадян, які «загубилися» на окупованих територіях Донбасу.