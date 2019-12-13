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Олексій Ноздрачов, фото: lenta.ua

«Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести»: скандальний полковник Ноздрачов вибачився за слова про «реінтеграцію» з окупантами (ВІДЕО)

13 гру 2019, 11:25
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Полковник Олексій Ноздрачов, начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, вибачився за свої резонансі слова про те, що українські військові нібито готові до реінтеграції з російськими військовими і бойовиками ОРДЛО, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

Відповідне відео Ноздрачов опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені вибачити цю помилку, — наголосив Ноздрачов.

Він також додав, що цією скандальною заявою не висловлював позицію керівництва ЗСУ і готовий понести покарання.

Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести, — наголосив Ноздрачов.

Міністр оборони Андрій Загороднюк у своєму Telegram-каналі також відреагував на скандальну заяву полковника ЗСУ.

Навіть не обговорюється те, що висловлювання полковника О. Ноздрачова — його суб'єктивні оціночні судження, — наголосив Загороднюк.

Він додав, що слова Ноздрачова не є позицією ні очолюваного ним відомства, ні Генштабу, і проводиться відповідне службове розслідування.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ вчора також відреагували на слова Ноздрачова.

Джерело: Ракурс


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