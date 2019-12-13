Вибух у багатоповерхівці в Німеччині: постраждали 25 осіб, є загиблий (ФОТО)

Вибух у багатоповерхівці у Бланкенбурзі. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Вибух у багатоповерхівці у невеликому німецькому містечку Бланкенбург прогримів сьогодні вранці, 13 грудня. За попередніми даними, у результаті вибуху постраждали 25 осіб, одна людина загинула і одна вважається зниклою без вісті.

У поліції заявляють, що кількість постраждалих може бути більшою, повідомляє MDR.

Правоохоронці не виключають, що можуть бути виявлені й інші жертви вибуху.

Особу загиблої людини не встановлено. Досі не ясно, є мертвий чоловіком чи жінкою. Тіло було знайдено в одній із квартир.

Слід зазначити, що багатоповерховий житловий будинок, в якому стався вибух, розташований поблизу початкової школи і дитячого садка. Після вибуху 100 дітей були переведені в інші навчальні та дошкільні заклади.

Територія навколо будинку оточена поліцією, всі жителі евакуйовані.

Як раніше писав «Ракурс», у словацькому місті Пряшів стався вибух у 13-поверховому житловому будинку. Було встановлено, що причиною вибуху став витік побутового газу.