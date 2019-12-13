Зразок косівської кераміки, фото: Євген Нищук

https://racurs.ua/ua/n130793-kosivsku-malovanu-keramiku-vneseno-do-spysku-kulturnoyi-spadschyny-ludstva-unesko.html

Ракурс

До Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства внесено косівську мальовану кераміку (традиційний народний гуцульський промисел).

Відповідне рішення вчора ухвалила сесія комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини у Боготі (Колумбія). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив колишній міністр культури України Євген Нищук.

За словами Нищука, на засіданні ЮНЕСКО косівську кераміку представляла українська делегація з міста Косів, яку очолювала голова благодійної організації «БФ Автентика Гуцульщини» Марія Гринюк.

У списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО також вже є український петриківський розпис та козацькі пісні Дніпропетровської області. Нищук висловив сподівання, що в майбутньому до цього списку також додасться «Орнек» — орнамент кримських татар.

Нагадаємо, торік ЮНЕСКО включила музику регі до списку нематеріальних культурних шедеврів людства.