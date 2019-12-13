Подозреваемая Яна Дугарь на момент преступления была за границей. Фото:

https://racurs.ua/n130803-podozrevaemaya-v-ubiystve-sheremeta-yana-dugar-na-moment-prestupleniya-byla-za-granicey-advokat.html

Ракурс

Яна Дугарь, подозреваемая в деле убийства журналиста Павла Шеремета, на момент совершения преступления находилась за границей.

Дугарь в день убийства не было на территории Украины. Убийство Шеремета было совершено 20 июля. Об этом заявила адвокат подозреваемой во время избрания меры пресечения. Соответствующие документы адвокат передал суду на рассмотрение. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.

На заседании присутствует бывший нардеп Оксана Корчинская, народный депутат от «Европейской Солидарности» Яна Зинкевич, Михаил Бондарь и Николай Величкович. Последние оба объявили, что готовы подать заявления о готовности взять Яну Дугарь на поруки. Также участие в суде принимают Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.

Напомним, Печерский райсуд Киева сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правоохранители подозревают в преступлении военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и музыканта Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь. Также среди подозреваемых — добровольцы Владислав и Инна Грищенко.