Дубилет занялся родами: врачи могут искусственно корректировать даты появления детей на свет. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n130802-dubilet-zanyalsya-rodami-vrachi-mogut-iskusstvenno-korrektirovat-daty-poyavleniya-detey-na-svet.html

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Дмитрий Дубилет сообщил правительству, что в украинских роддомах искусственно корректируется день рождения детей. Врачи стимулируют роды, чтобы они не приходились на выходные дни.

Чиновник на своей странице в Facebook написал, что исследовал статистику рождаемости и обнаружил странную закономерность. Он утверждает, что количество детей, которые родились в выходные дни, значительно меньше, чем в будни.

Министр отметил, что врачей часто просят, чтобы они стимулировали роды. Пик рождаемости приходится на вторник, потому что именно в этот день в роддомах страны чаще проводится кесарево сечение.

Он отметил, что медики не рекомендуют вызывать или приостанавливать роды, особенно первые. Это может плохо повлиять не только на здоровье матери, но и ребенка.

Согласно заявлению акушера-гинеколога Вячеслава Каминского, начиная с 2014 года в Украине рождается на 40% больше детей, чем 2011−2013 годах.

Ранее министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет рассказал о том, насколько сократилось население Украины с начала текущего года. По его словам, количество украинцев за это время сократилось на 1,5 млн человек.