Последствия инцидента, фото: Полиция Киева

https://racurs.ua/n130801-v-kieve-gruzovik-stolknulsya-s-marshrutkoy-pyat-chelovek-gospitalizirovali-foto.html

Ракурс

В Голосеевском районе Киева пять человек доставлены в больницу в результате столкновения грузовика и маршрутного такси.

У пострадавших пассажиров маршрутки телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова.

По предварительной информации правоохранителей, столкновение допустил водитель грузовика, который не придерживался безопасного расстояния.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации этого ДТП.

Напомним, недавно было объявлено подозрение начальнику одного из отделений Управления государственной охраны Украины, который в Киеве на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте инцидента.