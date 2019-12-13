Наслідки інциденту, фото: Поліція Києва

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У Голосіївському районі Києва п’ятьох людей доставили до лікарні внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного таксі.

У постраждалих пасажирів маршрутки тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

ДТП сталася на проспекті Академіка Глушкова.

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнення допустив водій вантажівки, який не дотримався безпечної відстані.

Наразі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї ДТП.

Нагадаємо, нещодавно була оголошена підозра начальникові одного з відділень Управління державної охорони України, який у Києві на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на пенсіонерку. Від отриманих травм жінка померла на місці інциденту.