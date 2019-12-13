Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Главу НАБУ Артема Ситника визнали корупціонером. Фото: pravda.com

Апеляційний суд визнав Ситника винним у корупції (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

13 гру 2019, 14:11
999

Рівненський апеляційний суд 13 грудня розглянув апеляцію керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Суд не задовільнив апеляційну скаргу захисту очільника Антикорупційного бюро та визнав його винним у справі щодо відпочинку в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області. Сам Ситник особисто не з’явився на засідання, свідчення давав по відеозв’язку. Про це йшлося в трансляції судового засідання.

Глава НАБУ визнав, що чотири рази відпочивав на елітній базі відпочинку в Рівненській області. Він уточнив, що відпочивав він не один, а з друзями. Ситник зазначив, що рахунок за відпочинок вони поділили за вісьмох.

За словами прокурора, двоє свідків заявили, що при розрахунку вони не були присутні і грошей з них ніхто не брав.

Як відомо, у травні ДБР відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника, якого звинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко.

Документ: Dubinsky.pro

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань встановлює, чи отримував директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник хабар від колишнього народного депутата, керівника холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, якого підозрюють в організації схем в енергетиці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше