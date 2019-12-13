Главу НАБУ Артема Ситника визнали корупціонером. Фото: pravda.com

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Ракурс

Рівненський апеляційний суд 13 грудня розглянув апеляцію керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Суд не задовільнив апеляційну скаргу захисту очільника Антикорупційного бюро та визнав його винним у справі щодо відпочинку в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області. Сам Ситник особисто не з’явився на засідання, свідчення давав по відеозв’язку. Про це йшлося в трансляції судового засідання.

Глава НАБУ визнав, що чотири рази відпочивав на елітній базі відпочинку в Рівненській області. Він уточнив, що відпочивав він не один, а з друзями. Ситник зазначив, що рахунок за відпочинок вони поділили за вісьмох.

За словами прокурора, двоє свідків заявили, що при розрахунку вони не були присутні і грошей з них ніхто не брав.

Як відомо, у травні ДБР відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника, якого звинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань встановлює, чи отримував директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник хабар від колишнього народного депутата, керівника холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, якого підозрюють в організації схем в енергетиці.