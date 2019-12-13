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Бабка за кермом. Фото: Антипріунил

Бразильця заарештували за спробу скласти іспит із водіння замість своєї матері (ФОТО)

13 гру 2019, 14:04
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Бразилець намагався здати іспит замість своєї мами. Для цього 43-річний механік Ейтор Скіаві надягнув квіткову блузку, зробив манікюр, наніс на обличчя грим та надів перуку. Після таких маніпуляцій Скіаві став дуже схожим на свою 60-річну матір.

На таку аферу бразилець пішов через те, що втомився спостерігати за марними спробами матері отримати права. Жінка тричі провалювала іспит із водіння, пише ВВС.

Чоловік в образі своєї мами прийшов на іспит і намагався виглядати дуже природно. Однак інструктор запідозрив, що «жінка» за кермом не справжня і викликав поліцію.

Ейтор Скіаві. Фото: BBCПравоохоронці заарештували бразильця за шахрайство. Аферист зізнався у скоєному і пояснив причину свого вчинку. Чоловік стверджує, що мама не знала про його план.


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