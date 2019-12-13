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Бабка за кермом. Фото: Антипріунил
Бразильця заарештували за спробу скласти іспит із водіння замість своєї матері (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130799-brazylcya-zaareshtuvaly-za-sprobu-sklasty-ispyt-iz-vodinnya-za-svou-mamu-foto.htmlРакурс
Бразилець намагався здати іспит замість своєї мами. Для цього 43-річний механік Ейтор Скіаві надягнув квіткову блузку, зробив манікюр, наніс на обличчя грим та надів перуку. Після таких маніпуляцій Скіаві став дуже схожим на свою 60-річну матір.
На таку аферу бразилець пішов через те, що втомився спостерігати за марними спробами матері отримати права. Жінка тричі провалювала іспит із водіння, пише ВВС.
Чоловік в образі своєї мами прийшов на іспит і намагався виглядати дуже природно. Однак інструктор запідозрив, що «жінка» за кермом не справжня і викликав поліцію.
Правоохоронці заарештували бразильця за шахрайство. Аферист зізнався у скоєному і пояснив причину свого вчинку. Чоловік стверджує, що мама не знала про його план.
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