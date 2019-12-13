Генпрокуратура засекретила інформацію у справі Порошенка (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n130798-genprokuratura-zasekretyla-informaciu-u-spravi-poroshenka-dokument.htmlРакурс
Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію, яка стосується екс-президента Петра Порошенка.
Також засекречена інформація стосується проекту підозри лідеру партії «Європейська солідарність», яку Державне бюро розслідувань передало в ГПУ. Про це 13 грудня повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь на запит із Генпрокуратури.
У правоохоронному відомстві відмовилися повідомляти про те, чи прийнято рішення щодо проекту підозри щодо Порошенка, і якщо ні, то чому. Генеральна прокуратура відмовилася повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу. У ГПУ відзначили, що відомості по справі становлять таємницю слідства і не можуть бути розголошені.
Нагадаємо, 10 грудня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Справа стосується факту можливої державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання мінських угод.
Як відомо, Державне бюро розслідувань розслідує низку кримінальних проваджень стосовно п’ятого президента. У ДБР заявляли, що незабаром Порошенко отримає другу підозру, яка стосуватиметься незаконного призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.