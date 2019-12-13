ГПУ засекретила всю інформацію у справі Порошенка. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n130798-genprokuratura-zasekretyla-informaciu-u-spravi-poroshenka-dokument.html

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Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію, яка стосується екс-президента Петра Порошенка.

Також засекречена інформація стосується проекту підозри лідеру партії «Європейська солідарність», яку Державне бюро розслідувань передало в ГПУ. Про це 13 грудня повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь на запит із Генпрокуратури.

У правоохоронному відомстві відмовилися повідомляти про те, чи прийнято рішення щодо проекту підозри щодо Порошенка, і якщо ні, то чому. Генеральна прокуратура відмовилася повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу. У ГПУ відзначили, що відомості по справі становлять таємницю слідства і не можуть бути розголошені.

Нагадаємо, 10 грудня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Справа стосується факту можливої ​​державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання мінських угод.

Як відомо, Державне бюро розслідувань розслідує низку кримінальних проваджень стосовно п’ятого президента. У ДБР заявляли, що незабаром Порошенко отримає другу підозру, яка стосуватиметься незаконного призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.