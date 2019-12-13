Депутати просять відпустити підозрювану у справі Шеремета Дугарь під домашній арешт. Фото: Українські новини

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Підозрювану у справі Шеремета Яну Дугарь можуть відпустити на поруки. Про це просять два депутати Верховної Ради України — Яна Зінкевич та Оксана Корчинська.

Зінкевич, народний депутат від партії «Солідарність», опублікувала на своїй сторінці в Facebook характеристику Дугарь, яка підозрюється в підриві машини Шеремета, передає «РБК-Україна».

За заявою чиновниці, цей документ є підтвердженням того, що підозрювана на момент вбивства журналіста перебувала на службі в 66-му госпіталі.

Характеристика, звичайно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те, що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня), — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для двох підозрюваних у справі Шеремета, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко, сторона звинувачення просить арешту.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета Генпрокуратура також підозрює Юлію Кузьменко, більш відому під позивним «Лиса». Слідство стверджує, що вона прикріпила вибуховий пристрій під дно автомобіля, на якому їздив журналіст.