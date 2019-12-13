Вбивство Шеремета: «Лісу» Кузьменко хочуть заарештувати без застави

Юлія Кузьменко. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n130795-vbyvstvo-sheremeta-lisu-kuzmenko-hochut-zaareshtuvaty-bez-prava-vnesennya-zastavy.html

Ракурс

У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють Юлію Кузьменко, відому під позивним «Ліса». Таку підозру жінці висунула Генпрокуратура. У зв’язку з цим ГПУ подала клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для Кузьменко у виді утримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив журналістам адвокат підозрюваної Влад Добош. Адвокат додав, що наразі він уважно вивчає копію клопотання Генпрокуратури.

Слідство стверджує, що Кузьменко є безпосереднім виконавцем вбивства Шеремета. Близько 2.34 20 липня 2016 Кузьменко разом із Андрієм Антоненком прибули на вулицю Івана Франка до будинку, де проживав Шеремет.

Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій під днище автомобіля, на якому їздив Шеремет. Даний автомобіль належав власниці видання «Українська правда» Олені Притулі.

Кузьменко повернулася до дому Шеремета о 7.00 ранку і переодяглася у спортивний костюм, який принесла з собою у рюкзаку. О 7.42 Шеремет вийшов із будинку і сів у автомобіль. Кузьменко почекала, коли машина з журналістом від’їде на безпечну відстань, і привела у дію вибуховий пристрій за допомогою дистанційного пульта.

Після вбивства Шеремета Кузьменко знову переодягнулася і покинула місце злочину.

Як раніше писав «Ракурс», уночі поліція провела обшук у будинку волонтерів Євгенія та Наталії Акастьолових.