Поліція обшукала помешкання волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета. Фото: ТСН

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Обшуки провели співробітники Національної поліції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідчі дії проходили в домі волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових. Поліція прийшла з обшуками пізно вночі. Про це Акастьолов повідомив у Facebook.

В мене дома поліція, буде обшук, — написав волонтер.

У коментарях під дописом Акастьолов зазначив, що слідчі приходили у справі вбивства журналіста Павла Шеремета та додав, що під час обшуку був присутній адвокат. Слідчі дії закінчилися близько 5.00

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук на власному каналі в Telegramнаписав, що Євген Акастелов товаришує з волонтером Юлією Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста.

Нагадаємо, у Національній поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, що сталося 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідчі вважають, що вбивство журналіста могли скоїти п’ятеро осіб.