Акції на Майдані шкодять «нормандським переговорам» — Богдан. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n130780-akciyi-na-maydani-shkodyat-normandskym-peregovoram-bogdan.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президента України Володимира Зеленського, вважає, що акції протесту в Києві на Майдані тільки шкодять переговорам нормандського формату.

На думку Андрія Богдана, акції на Майдані Незалежності, які зараз проходять в Києві, «погіршують переговорну позицію» України на «нормандських переговорах». Про це голова Офісу президента заявив в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Богдан зазначив, що під час зустрічі лідерів держав у Парижі, президент РФ Володимир Путін двічі згадав про виступи на Майдані Незалежності в Києві. Російський президент не розумів, як можна говорити про якісь обіцянки, коли в століці України стоять активісти, які висувають вимоги до свого президента.

9 грудня відбулася зустріч в нормандському форматі в Парижі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за більш ніж три роки сіли за стіл переговорів, щоб обговорити виконання мінських угод.

Раніше «Ракурс» писав про прес-конференцію президента Росії Володимира Путіна, яку він провів після зустрічі в нормандському форматі. Він наголосив, що лідери держав домовилися про безальтернативність неухильного виконання мінських угод.