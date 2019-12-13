Акции на Майдане вредят «нормандским переговорам» — Богдан. Фото: BBC

https://racurs.ua/n130780-akcii-na-maydane-vredyat-normandskim-peregovoram-bogdan.html

Ракурс

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, считает, что акции протеста в Киеве на Майдане только вредят переговорам нормандского формата.

По мнению Андрея Богдана, акции на Майдане Независимости, которые сейчас проходят в Киеве, «ухудшают переговорную позицию» Украины на «нормандских переговорах». Об этом глава Офиса президента заявил в прямом эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1».

Богдан отметил, что во время встречи лидеров государств в Париже, президент РФ Владимир Путин дважды упомянул о выступлениях на Майдане Независимости в Киеве. Российский президент не понимал, как можно говорить о каких-то обещаниях, когда в столице Украины стоят активисты, выдвигающие требования своему президенту.

9 декабря состоялась встреча в нормандском формате в Париже. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за более чем три года сели за стол переговоров, чтобы обсудить выполнение минских соглашений.

Ранее «Ракурс» писал о пресс-конференции президента России Владимира Путина, которую он провел после встречи в нормандском формате. Он подчеркнул, что лидеры государств договорились о безальтернативности неуклонного выполнения минских соглашений.