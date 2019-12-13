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Ракурс
Полиция обыскала квартиры волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. Фото: ТСН

Убийство Шеремета: полиция ночью обыскала жилище волонтеров Акастеловых (ФОТО)

13 дек 2019, 09:54
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Обыски провели сотрудники Национальной полиции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следственные действия проходили в доме волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Полиция пришла с обысками поздно ночью. Об этом Акастелов сообщил в Facebook.

У меня дома полиция, будет обыск, — написал волонтер.

В комментариях под сообщением Акастелов отметил, что следователи приходили в деле убийства журналиста Павла Шеремета и добавил, что во время обыска присутствовал адвокат. Следственные действия закончились около 5.00

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук на собственном канале в Telegram написал, что Евгений Акастелов дружит с волонтером Юлией Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста.

После обысков. Фото: Наталья Акастелова в Facebook

Напомним, в Национальной полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, что произошло 20 июля 2016 года в центре Киева. Следователи считают, что убийство журналиста могли совершить пять человек.

Источник: Ракурс


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