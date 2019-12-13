Убийство Шеремета: «Лису» Кузьменко хотят арестовать без залога

Юлия Кузьменко. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n130795-ubiystvo-sheremeta-lisu-kuzmenko-hotyat-arestovat-bez-prava-vneseniya-zaloga.html

Ракурс

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают Юлию Кузьменко, известную под позывным «Лиса». Такое подозрение женщине выдвинула Генпрокуратура. В связи с этим ГПУ ходатайствует перед Печерским районным судом Киева об избрании меры пресечения для Кузьменко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил журналистам адвокат подозреваемой Влад Добош. Адвокат добавил, что в настоящее время он внимательно изучает копию ходатайства Генпрокуратуры.

Следствие утверждает, что Кузьменко является непосредственным исполнителем убийства Шеремета. Около 2.34 20 июля 2016 Кузьменко вместе с Андреем Антоненко прибыли на улицу Ивана Франко к дому, где проживал Шеремет.

Кузьменко прикрепила взрывное устройство под днище автомобиля, на котором ездил Шеремет. Данный автомобиль принадлежал владелице издания «Украинская правда» Елене Притуле.

Кузьменко возвратилась к дому Шеремета в 7.00 утра и переоделась в спортивный костюм, который принесла с собой в рюкзаке. В 7.42 Шеремет вышел из дома и сел в автомобиль. Кузьменко подождала, когда машина с журналистом отъедет на безопасное расстояние, и привела в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта.

После убийства Шеремета Кузьменко опять переоделась и покинула место преступления.

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