Депутаты просят отпустить подозреваемую по делу Шеремета Дугарь под домашний арест. Фото: Украинские новости

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Подозревая по делу Шеремета, Яна Дугарь, может быть отпущена на поруки. Это просят сделать два депутата Верховной Рады Украины.

Яна Зинкевич, народный депутат от партии «Солидарность», опубликовала на своей странице в Facebook характеристику Яны Дугарь, которая подозревается в подрыве машины журналиста Шеремета, передает «РБК-Украина».

По заявлению чиновницы, этот документ является подтверждением того, что подозреваемая в момент убийства журналиста находилась на службе в 66 госпитале.

Характеристика конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля), — говорится в сообщении.

Отмечается, что для двух подозреваемых по делу Шеремета, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, сторона обвинения просит арест.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура также подозревает Юлия Кузьменко, более известную под позывным «Лиса». Следствием установлено, что она прикрепила взрывное устройство под днище автомобиля, на котором ездил журналист.