ГПУ засекретила всю информацию по делу Порошенко. Фото: Фокус

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Генеральная прокуратура засекретила всю информацию, которая касается экс-президента Петра Порошенко.

Также засекреченная информация касается проекта подозрения лидеру партии «Европейская солидарность», которую Государственное бюро расследований передало в ГПУ. Об этом 13 декабря сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ на запрос из Генпрокуратуры.

В правоохранительном ведомстве отказались сообщать о том, принято ли решение по проекту подозрения насчет Порошенко, и если нет, то почему. Генеральная прокуратура отказалась сообщать любую информацию, сославшись на ст. 222 (недопустимость разглашения данных досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса. В ГПУ отметили, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

Напомним, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Дело касается факта возможной государственной измены за согласование комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Как известно, Государственное бюро расследований расследует ряд уголовных производств в отношении пятого президента. В ГБР заявляли, что скоро Порошенко получит второе подозрение, которое будет касаться незаконного назначения заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочки.