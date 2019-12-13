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Бабка за рулем. Фото: Антиприуныл

Бразилец арестован за попытку сдать экзамен по вождению за свою маму (ФОТО)

13 дек 2019, 14:04
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Бразилец пытался сдать экзамен вместо своей мамы. Для этого 43-летний механик Эйтор Скиаве надел цветочную блузку, сделал маникюр, нанес на лицо грим и надел парик. После таких манипуляций Скиаве стал очень похожим на свою 60-летнюю мать.

На такую аферу бразилец пошел из-за того, что устал наблюдать за безуспешными попытками матери получить права. Женщина трижды проваливала экзамен по вождению, пишет ВВС.

Мужчина в облике своей мамы пришел на экзамен и пытался выглядеть очень естественно. Однако инструктор заподозрил, что «женщина» за рулем не настоящая и вызвал полицию.

Эйтор Скиаве. Фото: BBC

Правоохранители арестовали бразильца за мошенничество. Аферист сознался в содеянном и объяснил причину своего поступка. Мужчина утверждает, что мама не знала о его плане.


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