Бразилец арестован за попытку сдать экзамен по вождению за свою маму (ФОТО)https://racurs.ua/n130799-brazilec-arestovan-za-popytku-sdat-ekzamen-po-vojdeniu-za-svou-mamu-foto.htmlРакурс
Бразилец пытался сдать экзамен вместо своей мамы. Для этого 43-летний механик Эйтор Скиаве надел цветочную блузку, сделал маникюр, нанес на лицо грим и надел парик. После таких манипуляций Скиаве стал очень похожим на свою 60-летнюю мать.
На такую аферу бразилец пошел из-за того, что устал наблюдать за безуспешными попытками матери получить права. Женщина трижды проваливала экзамен по вождению, пишет ВВС.
Мужчина в облике своей мамы пришел на экзамен и пытался выглядеть очень естественно. Однако инструктор заподозрил, что «женщина» за рулем не настоящая и вызвал полицию.
Правоохранители арестовали бразильца за мошенничество. Аферист сознался в содеянном и объяснил причину своего поступка. Мужчина утверждает, что мама не знала о его плане.