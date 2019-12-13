Бабка за рулем. Фото: Антиприуныл

https://racurs.ua/n130799-brazilec-arestovan-za-popytku-sdat-ekzamen-po-vojdeniu-za-svou-mamu-foto.html

Ракурс

Бразилец пытался сдать экзамен вместо своей мамы. Для этого 43-летний механик Эйтор Скиаве надел цветочную блузку, сделал маникюр, нанес на лицо грим и надел парик. После таких манипуляций Скиаве стал очень похожим на свою 60-летнюю мать.

На такую аферу бразилец пошел из-за того, что устал наблюдать за безуспешными попытками матери получить права. Женщина трижды проваливала экзамен по вождению, пишет ВВС.

Мужчина в облике своей мамы пришел на экзамен и пытался выглядеть очень естественно. Однако инструктор заподозрил, что «женщина» за рулем не настоящая и вызвал полицию.

Правоохранители арестовали бразильца за мошенничество. Аферист сознался в содеянном и объяснил причину своего поступка. Мужчина утверждает, что мама не знала о его плане.