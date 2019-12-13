Главу НАБУ Артема Сытника признали коррупционером. Фото: pravda.com

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Ровенский апелляционный суд 13 декабря рассмотрел апелляцию руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты главы Антикоррупционного бюро и признал его виновным в деле по отдыху в элитных охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области. Сам Сытник лично не явился на заседание, показания давал по видеосвязи. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания.

Глава НАБУ признал, что четыре раза отдыхал на элитной базе отдыха в Ровенской области. Он уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями. Сытник отметил, что счет за отдых они поделили за восьмерых.

По словам прокурора, два свидетеля заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Как известно, в мае ГБР открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника, которого обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко.

Напомним, Государственное бюро расследований устанавливает, получал ли директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник взятку от бывшего народного депутата, руководителя холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, которого подозревают в организации схем в энергетике.