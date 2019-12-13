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Главу НАБУ Артема Сытника признали коррупционером. Фото: pravda.com

Апелляционный суд признал Сытника виновным в коррупции (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

13 дек 2019, 14:11
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Ровенский апелляционный суд 13 декабря рассмотрел апелляцию руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты главы Антикоррупционного бюро и признал его виновным в деле по отдыху в элитных охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области. Сам Сытник лично не явился на заседание, показания давал по видеосвязи. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания.

Глава НАБУ признал, что четыре раза отдыхал на элитной базе отдыха в Ровенской области. Он уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями. Сытник отметил, что счет за отдых они поделили за восьмерых.

По словам прокурора, два свидетеля заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Как известно, в мае ГБР открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника, которого обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко.

Документ: Dubinsky.pro

Напомним, Государственное бюро расследований устанавливает, получал ли директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник взятку от бывшего народного депутата, руководителя холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, которого подозревают в организации схем в энергетике.

Источник: Ракурс


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