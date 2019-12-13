Дубілет зайнявся пологами: лікарі можуть штучно коригувати дати появи дітей на світ. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n130802-dubilet-zaynyavsya-pologamy-likari-mojut-shtuchno-koryguvaty-daty-poyavy-ditey-na-svit.html

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Дмитро Дубілет повідомив уряду, що в українських пологових будинках штучно коригується день народження дітей. Лікарі стимулюють пологи, щоб вони не припадали на вихідні дні.

Урядовець на своїй сторінці в Facebook написав, що дослідив статистику народжуваності і виявив дивну закономірність. Він стверджує, що кількість дітей, які народились у вихідні дні, значно менша, ніж у будні.

Міністр наголосив, що лікарів часто просять, щоб вони стимулювали пологи. Пік народжуваності припадає на вівторок, бо саме в цей день у пологових будинках країни частіше проводиться кесарів розтин.

Він зазначив, що медики не рекомендують викликати або призупиняти пологи, особливо перші. Це може погано вплинути не тільки на здоров’я матері, а й дитини.

Згідно з заявою акушера-гінеколога В‘ячеслава Камінського, починаючи з 2014 року в Україні народжується на 40% більше дітей, ніж 2011−2013 роках.

Раніше міністр Кабміну України Дмитро Дубілет розповів про те, наскільки скоротилося населення України з початку поточного року. За його словами, кількість українців за цей час скоротилося на 1,5 млн осіб.