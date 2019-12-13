Сайт Зеленского исправлял версию коммюнике «нормандского саммита» — расследование, фото — ОП

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Ракурс

На сайте президента Украины исправляли окончательную версию коммюнике «нормандского саммита».

Об этом в Фейсбук 13 декабря сообщила главный редактор англоязычной платформы Euromaidan Press Александра Шандра, освещающая вопросы российской информационной и гибридной войны против Украины, реформ в Украине.

Она заинтересовалась переводом формулировки о «постоянстве» закона об особом статусе Донбасса, из-за которого в Париже шла борьба.

Сначала на английской версии сайта украинского президента в коммюнике говорилось, что «стороны заинтересованы его рассмотреть, чтобы он в дальнейшем действовал». Но на английской версии сайта французского президента говорилось, что он «должен быть принят на постоянной основе».

Можем предположить, что победой Москвы в Париже был принуждение Украины согласиться засвидетельствовать свой интерес в «постоянстве» закона об особом статусе, хотя украинская сторона настаивала на том, чтобы просто был продлен этот пока временный закон. По крайней мере, об этом шла речь на украинской версии сайта президента еще 11 декабря, — сообщила Шандра.

Она обнаружила, что во французском тексте коммюнике речь идет не о законе, а вообще обо всех правовых аспектах особого статуса ОРДЛО, а также о том, что стороны «выразили заинтересованность особый статус, а не закон, сделать постоянным».

Зато на сайте Зеленского еще 11 декабря висела версия о том, что стороны только договорились сделать постоянным закон.

Какая разница, закон или просто режим? А вот для опочленцив большая разница. Они даже ультиматум написали, что не будут выполнять обмен пленными и перемирие, пока Зеленский не повесит правильную версию коммюнике на сайте, — написала журналист.

Как оказалось, сейчас сайт президента уже утверждает о том, что Украина выразила заинтересованность в переводе «всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления» на постоянную основу.