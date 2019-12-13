Сайт Зеленського виправляв версію комюніке «нормандського саміту» — розслідування, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n130833-sayt-zelenskogo-vypravlyav-versiu-komunike-normandskogo-samitu-rozsliduvannya-foto.html

Ракурс

На сайті президента України виправляли остаточну версію комюніке «нормандського саміту».

Про це у Фейсбук 13 грудня повідомила головний редактор англомовної платформи Euromaidan Press Олександра Шандра, яка висвітлює питання російської інформаційної та гібридної війни проти України, реформ в Україні.

Вона зацікавилася перекладом формулювання про «постійність» закону про особливий статус Донбасу, через який у Парижі точилася боротьба.

Спочатку на англійській версії сайту українського президента в комюніке йшлося про те, що «сторони зацікавлені його розглянути, аби він надалі діяв». Але на англійській версії сайту французького президента йшлося про те, що він «мусить бути прийнятий на постійній основі».

Можемо припустити, що перемогою Москви в Парижі був примус України погодитися засвідчити свій інтерес в «упостійненні» закону про особливий статус, хоча українська сторона наполягала на тому, щоби просто був продовжений цей наразі тимчасовий закон. Принаймні, про це йшлося на українській версії сайту президента ще 11 грудня, — повідомила Шандра.

Вона виявила, що у французькому тексті комюніке йдеться не про закон, а взагалі про всі правові аспекти особливого статусу ОРДЛО, а також про те, що сторони «висловили зацікавленість особливий статус, а не закон, зробити постійним».

Натомість на сайті Зеленського ще 11 грудня висіла версія про те, що сторони тільки домовилися зробит постійним закон.

Яка різниця, закон чи просто режим? А от для опочленців велика різниця. Вони навіть ультиматум написали, що не будуть виконувати обмін полоненими та перемир’я, поки Зеленський не повісить правильну версію комюніке на сайті, — написала журналіст.

Як виявилося, нині сайт президента вже стверджує про те, що Україна висловила зацікавленість у переведенні «всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування» на постійну основу.