Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Антоненко и Кузьменко

https://racurs.ua/n131011-delo-sheremeta-zaschita-podala-apellyacii-na-arest-antonenko-i-kuzmenko-dokument.html

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Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте музыканта и волонтера Андрея Антоненко (Riffmaster) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сегодня была зарегистрирована в судебной инстанции.

Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка начался, — написал в Facebook адвокат Константин Татарченко.

Также защитник другой подозреваемой по делу Шеремета военного медика и волонтера, а ныне хирурга «Охматдета» Юлии Кузьменко Влад Добош сообщил о том, что апелляция на ее арест сегодня была направлена в суд.

Кроме этого, по словам адвоката, завтра в 10.00 состоится допрос Кузьменко.

Всю информацию, когда, с кем и как познакомилась, что делала, где была, предоставим в подробных деталях с подтверждением бесспорного алиби, — написал Добош.

Напомним, что 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных — сержант Сил спецопераций, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, именно 40-летняя Кузьменко будто бы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест на два месяца до 8 февраля 2020 года. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного под легковым автомобилем, которым он управлял.