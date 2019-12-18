Иосиф Сталин. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n131010-marki-so-stalinym-napechatali-separatisty-dnr-foto.html

Ракурс

Марки со Сталиным были напечатаны Почтой Донбасса, которая работает на территории так называемой ДНР. Сепаратисты приурочили выпуск марок ко дню рождения тирана советской эпохи.

Марки с изображением Сталина выпущены в рамках филателистической серии «Великие люди», сообщает на своей страницeв Facebook Почта Донбасса.

По мнению сепаратистов, Сталин уже два десятилетия возглавляет рейтинг выдающихся людей всех времен и народов. Правда, рейтинг этот составлен весьма сомнительным агентством «Левада-Центр».

Помимо марок также был выпущен тематический конверт и почтовый штемпель с изображением «отца советской тирании».

Марка выпущена тиражом в 16 тыс. экземпляров, а ее номинальная стоимость составляет 39 руб.

Как известно, в Украине запрещена пропаганда коммунистического и нацистского режимов. В 2015 году Верховная Рада приняла соответствующий закон, который ознаменовал начало эпохи декоммунизации в Украине.