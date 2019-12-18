Марки со Сталиным напечатали сепаратисты ДНР (ФОТО)https://racurs.ua/n131010-marki-so-stalinym-napechatali-separatisty-dnr-foto.htmlРакурс
Марки со Сталиным были напечатаны Почтой Донбасса, которая работает на территории так называемой ДНР. Сепаратисты приурочили выпуск марок ко дню рождения тирана советской эпохи.
Марки с изображением Сталина выпущены в рамках филателистической серии «Великие люди», сообщает на своей страницeв Facebook Почта Донбасса.
По мнению сепаратистов, Сталин уже два десятилетия возглавляет рейтинг выдающихся людей всех времен и народов. Правда, рейтинг этот составлен весьма сомнительным агентством «Левада-Центр».
Помимо марок также был выпущен тематический конверт и почтовый штемпель с изображением «отца советской тирании».
Марка выпущена тиражом в 16 тыс. экземпляров, а ее номинальная стоимость составляет 39 руб.
Как известно, в Украине запрещена пропаганда коммунистического и нацистского режимов. В 2015 году Верховная Рада приняла соответствующий закон, который ознаменовал начало эпохи декоммунизации в Украине.