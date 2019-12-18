Йосип Сталін. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n131010-marky-zi-stalinym-nadrukuvaly-separatysty-dnr-foto.html

Ракурс

Марки зі Сталіним були надруковані Поштою Донбасу, яка працює на території так званої ДНР. Сепаратисти приурочили випуск марок до дня народження тирана радянської епохи.

Марки із зображенням Сталіна випущені в рамках філателістичної серії «Великі люди», повідомляє на своїй сторінці у Facebook Пошта Донбасу.

На думку сепаратистів, Сталін уже два десятиліття очолює рейтинг видатних людей всіх часів і народів. Правда, рейтинг цей складено вельми сумнівним агентством «Левада-Центр».

Крім марок також був випущений тематичний конверт і поштовий штемпель із зображенням «батька радянської тиранії».

Марка надрукована тиражем в 16 тис. примірників, а її номінальна вартість становить 39 руб.

Як відомо, в Україні заборонена пропаганда комуністичного і нацистського режимів. У 2015 році Верховна Рада прийняла відповідний закон, який ознаменував початок епохи декомунізації в Україні.