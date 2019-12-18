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Ракурс
Йосип Сталін. Фото: Гордон

Марки зі Сталіним надрукували сепаратисти ДНР (ФОТО)

18 гру 2019, 16:42
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Марки зі Сталіним були надруковані Поштою Донбасу, яка працює на території так званої ДНР. Сепаратисти приурочили випуск марок до дня народження тирана радянської епохи.

Марки із зображенням Сталіна випущені в рамках філателістичної серії «Великі люди», повідомляє на своїй сторінці у Facebook Пошта Донбасу.

Марки із зображенням Сталіна. Фото: FacebookНа думку сепаратистів, Сталін уже два десятиліття очолює рейтинг видатних людей всіх часів і народів. Правда, рейтинг цей складено вельми сумнівним агентством «Левада-Центр».

Марки із зображенням Сталіна. Фото: FacebookКрім марок також був випущений тематичний конверт і поштовий штемпель із зображенням «батька радянської тиранії».

Марка надрукована тиражем в 16 тис. примірників, а її номінальна вартість становить 39 руб.

Як відомо, в Україні заборонена пропаганда комуністичного і нацистського режимів. У 2015 році Верховна Рада прийняла відповідний закон, який ознаменував початок епохи декомунізації в Україні.

Джерело: Ракурс


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