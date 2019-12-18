Марки зі Сталіним надрукували сепаратисти ДНР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131010-marky-zi-stalinym-nadrukuvaly-separatysty-dnr-foto.htmlРакурс
Марки зі Сталіним були надруковані Поштою Донбасу, яка працює на території так званої ДНР. Сепаратисти приурочили випуск марок до дня народження тирана радянської епохи.
Марки із зображенням Сталіна випущені в рамках філателістичної серії «Великі люди», повідомляє на своїй сторінці у Facebook Пошта Донбасу.
На думку сепаратистів, Сталін уже два десятиліття очолює рейтинг видатних людей всіх часів і народів. Правда, рейтинг цей складено вельми сумнівним агентством «Левада-Центр».
Крім марок також був випущений тематичний конверт і поштовий штемпель із зображенням «батька радянської тиранії».
Марка надрукована тиражем в 16 тис. примірників, а її номінальна вартість становить 39 руб.
Як відомо, в Україні заборонена пропаганда комуністичного і нацистського режимів. У 2015 році Верховна Рада прийняла відповідний закон, який ознаменував початок епохи декомунізації в Україні.