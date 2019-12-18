На Донеччині засудили підприємця, який фінансував бойовиків, фото: СБУ

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Фінансування бойовиків терористичної організації «ДНР» викрито співробітниками Служби безпеки України (СБУ).

Незаконні дії здійснював керівник підприємства. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Слідство встановило, що мешканець тимчасово окупованої Макіївки у 2015 році перереєстрував українське товариство з обмеженою відповідальністю. Воно знаходилось на тимчасово непідконтрольній території Донецької області. Зловмисник відкрив рахунок у так званому «Центральному республіканському банку ДНР». Ця комерційна структура відповідала за постачання продуктів харчування до місць роздрібної торгівлі.

Кожен рік бізнесмен перераховував до бюджету незаконних формувань 11 млн грн. Правоохоронці задокументували факти безоплатної передачі зловмисником продовольчих наборів для потреб «Макіївської міської адміністрації ДНР».

Фігуранта визнали винним у скоєнні злочину. Справу розслідували за ч. 2 ст. 258−5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Його засудили до 8 років заочно.

Раніше СБУ затримала «єдинороса» з Севастополя, який приїхав у Херсон за біометричним паспортом. 41-річний чоловік підтримував анексію півострова Росією.