В Донецкой области осудили предпринимателя, который финансировал боевиков, фото СБУ

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Финансирование боевиков террористической организации «ДНР» разоблачено сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Незаконные действия осуществлял руководитель предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Следствие установило, что житель временно оккупированной Макеевки в 2015 году перерегистрировал украинское общество с ограниченной ответственностью. Оно находилось на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Злоумышленник открыл счет в так называемом «Центральном республиканском банке ДНР». Эта коммерческая структура отвечала за поставку продуктов питания в места розничной торговли.

Каждый год бизнесмен перечислял в бюджет незаконных формирований 11 млн грн. Правоохранители задокументировали факты безвозмездной передачи злоумышленником продовольственных наборов для нужд «Макеевской городской администрации ДНР».

Фигуранта признали виновным в совершении преступления. Дело расследовали по ч. 2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 8 годам заочно.

Ранее СБУ задержала «единоросса» из Севастополя, который приехал в Херсон по биометрический паспорт. 41-летний мужчина поддерживал аннексию полуострова Россией.