Закон об особом статусе Донбасса подписал Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 18 декабря подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Документ предусматривает продление до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом свидетельствует информация на веб-странице Верховной Рады.

Закон определяет, что особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Как известно, закон об особом статусе Донбасса ВРУ приняла еще в 2014 году. Фактически он никогда не действовал, поскольку для этого на оккупированных территориях должны состояться легитимные местные выборы по законам Украины.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада Украины продлила еще на год особый статус самоуправления на оккупированном Донбассе. Нардепы приняли закон «О внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон 17 декабря.