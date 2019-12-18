Футбольные фанаты «похулиганили» на 40 тыс. грн / Фото: УЗ

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Футбольные хулиганы разгромили один из вагонов пригородного поезда № 6929, который курсирует по маршруту Нежин — Киев. Машинисту поезда пришлось сделать вынужденную остановку на станции Бобровица и вызывать полицию.

Хулиганам удалось сбежать до прибытия наряда правоохранителей. Задержка движения поезда составила 38 мин. Инцидент произошел 15 декабря, сообщает «Укрзализныця».

Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры. Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции, — говорится в сообщении УЗ.

Согласно предварительным оценкам, убытки «Укрзализныци» составляют около 40 тыс. грн. В УЗ также выразили уверенность в том, что заниматься правопорядком должна полиция.

Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено, — говорится в сообщении.

Напомним, всего в этом году железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов.