Новогодняя ночь в Киеве: работа общественного транспорта будет продлена на три часа

Новогодний Киев. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131006-novogodnyaya-noch-v-kieve-rabota-obschestvennogo-transporta-budet-prodlena-na-tri-chasa.html

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Новогодняя ночь в Киеве будет максимально комфортной для жителей столицы. Работа Киевского метрополитена и наземного транспорта будет продлена на три часа. Также будет организована перевозка пассажиров маршрутами, которые проходят вблизи станций метро, и после прохождения последних пар поездов подземки.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА.

Кроме этого, при необходимости в зависимости от пассажиропотока будет введено ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота» 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также в новогоднюю ночь планируется организовать круглосуточную работу фуникулера.

Помимо этого, в праздничные дни изменится движение ряда маршрутов общественного транспорта.