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Ракурс
Новорічний Київ. Фото: 24 Канал

Новорічна ніч у Києві: роботу громадського транспорту буде продовжено на три години

18 гру 2019, 15:57
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Новорічна ніч у Києві буде максимально комфортною для жителів столиці. Роботу Київського метрополітену та наземного транспорту буде продовжено на три години. Також буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, які проходять поблизу станцій метро, ​​і після проходження останніх пар поїздів підземки.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Крім цього, при необхідності в залежності від пасажиропотоку буде введено обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Золоті ворота» 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня на час проведення новорічних і різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у новорічну ніч планується організувати цілодобову роботу фунікулера.

Крім цього, у святкові дні зміниться рух низки маршрутів громадського транспорту.

Джерело: Ракурс


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