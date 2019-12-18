Терористи обстріляли Мар'їнку, загинув цивільний. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n131005-terorysty-obstrilyaly-mar-yinku-zagynuv-cyvilnyy.html

Ракурс

Бойовики на Донбасі накрили щільним вогнем Мар’їнку, внаслідок чого загинув цивільний житель міста.

Обстріл вівся сьогодні близько 12.00, інформує штаб операції Об'єднаних сил.

Сили ООС оперативно евакуювали пораненого з сектору обстрілу, однак дорогою до лікарні чоловік помер.

Нагадаємо, на зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня в Парижі лідери України, Росії, Франції та Німеччини серед іншого домовилися про розведення військ ще в трьох зонах фронту та безстрокове припинення вогню на Донбасі.

Днями у МЗС заявили, що та зване перемир’я, яке має бути безстроковим, а не тільки утримуватися в період новорічних свят, оголосять 20−21 грудня.