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Терористи обстріляли Мар'їнку, загинув цивільний. Фото: censor.net.ua

Терористи обстріляли Мар’їнку, загинув цивільний

18 гру 2019, 15:55
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Бойовики на Донбасі накрили щільним вогнем Мар’їнку, внаслідок чого загинув цивільний житель міста.

Обстріл вівся сьогодні близько 12.00, інформує штаб операції Об'єднаних сил.

Сили ООС оперативно евакуювали пораненого з сектору обстрілу, однак дорогою до лікарні чоловік помер.

Терористи обстріляли Мар’їнку, загинув цивільний. Скріншот із Facebook

Нагадаємо, на зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня в Парижі лідери України, Росії, Франції та Німеччини серед іншого домовилися про розведення військ ще в трьох зонах фронту та безстрокове припинення вогню на Донбасі.

Днями у МЗС заявили, що та зване перемир’я, яке має бути безстроковим, а не тільки утримуватися в період новорічних свят, оголосять 20−21 грудня.

Джерело: Ракурс


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