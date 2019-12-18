Террористы обстреляли Марьинку, погиб гражданский. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n131005-terroristy-obstrelyali-marinku-pogib-grajdanskiy.html

Ракурс

Боевики на Донбассе накрыли плотным огнем Марьинку, в результате чего погиб гражданский житель города.

Обстрел произошел сегодня около 12.00, информирует штаб операции Объединенных сил.

Силы ООС оперативно эвакуировали раненого из сектора обстрела, однако по дороге в больницу мужчина скончался.

Напомним, на встрече «нормандской четверки» 9 декабря в Париже лидеры Украины, России, Франции и Германии среди прочего договорились о разведении войск еще в трех зонах фронта и бессрочном прекращении огня на Донбассе.

На днях в МИД заявили, что та называемое перемирие, которое должно быть бессрочным, а не только удерживаться в период новогодних праздников, объявят 20−21 декабря.