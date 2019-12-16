Перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря — МИД. Фото: Антикор

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Ракурс

Перемирие на Донбассе, которое должно удерживаться не только в период новогодних и рождественских праздников, а быть бессрочным, объявят 20−21 декабря.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что сейчас продолжается работа над согласованием окончательной даты. Лидеры «нормандской четверки» во время недавней встречи в Париже договаривались об объявлении так называемого перемирия до 31 декабря, напомнил он в интервью УНИАН.

Мы планировали где-то ближе к 24 числу. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать, — заявил глава МИД.

По его словам, этот режим прекращения огня позволит понять, «возможен ли дальнейший прогресс».

Пристайко рассказал и о самой процедуре согласования очередного перемирия на Донбассе. Сначала участники Трехсторонней контактной группы в Минске обеспечивают техническое решение — когда, на какой период объявляется перемирие и когда будет осуществляться верификация процесса миссией ОБСЕ. Затем ОБСЕ предоставляют по меньшей мере сутки на подготовку, поскольку наблюдателям нужно иметь достаточно экипажей на местах и технические возможности, чтобы осуществить проверку. После этого объявляется согласованная дата.

Как известно, президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам «нормандского саммита» заявил, что разведениевойск на Донбассе возможно осуществить за 6−8 лет, если ускорить его и расширить на большие участки. Без этого разведение сил и средств может занять и 20 лет.