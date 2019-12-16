Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня — МЗС. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n130892-peremyr-ya-na-donbasi-bude-ogolosheno-20-21-grudnya-mzs.html

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Перемир’я на Донбасі, яке має утримуватися не лише в період новорічних і різдвяних свят, а бути безстроковим, оголосять 20−21 грудня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що наразі триває робота над узгодженням остаточної дати. Лідери «нормандської четвірки» під час недавньої зустрічі в Парижі домовлялися про оголошення так званого перемир’я до 31 грудня, нагадав він в інтерв’ю УНІАН.

Ми планували десь ближче до 24 числа. У будь-якому випадку є достатньо часу для того, щоб це зробити, — заявив глава МЗС.

За його словами, цей режим припинення вогню дасть змогу зрозуміти, «чи можливий подальший прогрес».

Пристайко розповів і про саму процедуру узгодження чергового перемир’я на Донбасі. Спочатку учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську забезпечують технічне рішення — коли, на який період оголошується перемир’я та коли здійснюватиметься верифікація процесу місією ОБСЄ. Потім ОБСЄ дають щонайменше добу на підготовку, оскільки спостерігачам треба мати достатньо екіпажів на місцях і технічні можливості, щоби здійснити перевірку. Після цього оголошується узгоджена дата.

Як відомо, президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками «нормандського саміту» заявив, що розведення військ на Донбасі можливо здійснити за 6−8 років, якщо прискорити його і розширити на більші ділянки. Без цього розведення сил і засобів може тривати і 20 років.