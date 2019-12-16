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Ракурс
Олександр Новіков, фото: НВ

Нового голову НАЗК обрала конкурсна комісія (ВІДЕО)

16 гру 2019, 11:18
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Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) став Олександр Новіков.

Відповідне рішення було оголошене сьогодні за результатами фінального засідання конкурсної комісії з відбору голови НАЗК.

Кандидатуру Новікова підтримали усі шість членів комісії.

В межах цього конкурсу 6 грудня були відібрані вісім кандидатів, з якими згодом проводилися співбесіди.

Новіков у період з 2004 по 2012 роки працював в органах прокуратури Сумщини.

З 2014 року працює у Генпрокуратурі, де обіймає посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, конкурсну комісію з обрання голови НАЗК уряд призначив наприкінці жовтня.

Джерело: Ракурс


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