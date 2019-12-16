Олександр Новіков, фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n130891-novogo-golovu-nazk-obrala-konkursna-komisiya-video.html

Ракурс

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) став Олександр Новіков.

Відповідне рішення було оголошене сьогодні за результатами фінального засідання конкурсної комісії з відбору голови НАЗК.

Кандидатуру Новікова підтримали усі шість членів комісії.

В межах цього конкурсу 6 грудня були відібрані вісім кандидатів, з якими згодом проводилися співбесіди.

Новіков у період з 2004 по 2012 роки працював в органах прокуратури Сумщини.

З 2014 року працює у Генпрокуратурі, де обіймає посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, конкурсну комісію з обрання голови НАЗК уряд призначив наприкінці жовтня.