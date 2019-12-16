Держгеокадастр позбавлять права розпоряджатися землею. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130890-minekonomiky-hoche-pozbavyty-derjgeokadastr-prava-rozporyadjatysya-zemleu.html

Ракурс

Мінекономіки планує позбавити Держгеокадастр права розпоряджатися землею і передати цю функцію місцевій владі. Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Відповідний пост з’явився на сторінці міністра у Facebook.

На думку Милованова, Держгеокадастр дуже корумпований. Даним органом виносяться рішення про виділення землі лише після отримання хабарів. Міністр вважає, що таку практику необхідно припинити. Міністерством уже оголошений конкурс на посади керівників обласних підрозділів Держгеокадастру.

Милованов додав, що новий начальник центрального офісу Держгеокадастру був призначений після проведення прозорого конкурсу. Керівники всіх регіональних підрозділів і їх заступники відсторонені від займаних посад. Наразі розпочата аудиторська перевірка Держгеокадастру і його структурних підрозділів.

Милованов вважає, що побороти корупцію в Держгеокадастрі вдасться лише у тому випадку, якщо повністю усунути її джерело — право на розпорядження землею. На даний час законопроект, який передбачає передачу права розпорядження землею місцевим органам влади, вже знаходиться в роботі. Це означає, що Держгеокадастр буде тільки реєструвати земельні акти.

Як раніше писав «Ракурс», у листопаді Верховна Рада проголосувала в першому читанні за прийняття законопроекту № 2194, який передбачає передачу місцевим громадам права на розпорядження державними землями, що знаходяться за межами населених пунктів.