Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129452-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-likvidaciu-derjgeokadastru-ta-povernennya-derjavnyh-zemel.html

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Верховна Рада сьогодні в першому читанні підтримала законопроект № 2194, котрий передбачає передачу в управління місцевим громадам державних земель за межами населених пунктів, чого вони були позбавлені з 2002 року у зв’язку з набуттям чинності чинним Земельним кодексом.

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Також цей законопроект запускає процес ліквідації Держгеокадастру. Про це повідомляється на сайті Ради.

Відповідне рішення в першому читанні підтримали 272 народні обранці, проти проголосували 40 депутатів. 48 народних обранців утрималися, не голосували — 37.

Однією із центральних проблем у сфері управління земельними ресурсами держави є надмірна централізація цих функцій, — наголошують автори законопроекту у пояснювальній записці.

На їхню думку, повернення земель місцевим громадам є «чи не найголовнішим завданням реальної децентралізації».

До комунальної власності планується передати землі за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання її функцій.

У пояснювальній записці зазначається, що органи місцевого самоврядування на сьогодні контролюють лише близько 10% неприватизованих земель.

В той же час управлінські рішення щодо землі, які приймаються призначеними із Києва чиновниками територіальних органів Держгеокадастру, далеко не завжди можуть розглядатися як такі, що відповідають інтересам сільських громад, — наголошується в пояснювальній записці.

Також законопроект пропонує відмовитись від існування «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» (тобто від Держгеокадастру). Замість нього передбачене створення «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних тощо».

Крім того, органам місцевого самоврядування законопроект пропонує надати повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та стосовно затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2020 рік.