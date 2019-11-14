Рада поддержала законопроект о ликвидации Госгеокадастра и возврата государственных земель местным общинам

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129452-rada-podderjala-zakonoproekt-o-likvidacii-gosgeokadastra-i-vozvrata-gosudarstvennyh-zemel-mestnym.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который предусматривает передачу в управление местным общинам государственных земель за пределами населенных пунктов, чего они были лишены с 2002 года в связи с вступлением в силу действующего Земельного кодекса.

Loading...

Также этот законопроект запускает процесс ликвидации Госгеокадастра. Об этом сообщается на сайте Рады.

Соответствующее решение в первом чтении поддержали 272 народных избранника, против проголосовали 40 депутатов. 48 народных избранников воздержались, не голосовали — 37.

Одной из центральных проблем в сфере управления земельными ресурсами государства является чрезмерная централизация этих функций, — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

По их мнению, возвращение земель местным общинам является «едва ли не главной задачей реальной децентрализации».

В коммунальную собственность планируется передать земли за пределами населенных пунктов, кроме тех, что нужны государству для выполнения его функций.

В пояснительной записке отмечается, что органы местного самоуправления на сегодня контролируют лишь около 10% неприватизированных земель.

В то же время управленческие решения по земле, принимаемые призначенными из Киева чиновниками территориальных органов Госгеокадастра, далеко не всегда могут рассматриваться как соответствующие интересам сельских общин, — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает отказаться от существования «специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений» (то есть от Госгеокадастра). Вместо него предусмотрено создание «центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных и т. д.».

Кроме того, органам местного самоуправления законопроект предлагает предоставить полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла госбюджет на 2020 год.