Псевдоминер столичного метро сел на шесть лет. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n129451-psevdominer-stolichnogo-metro-sel-na-shest-let.html

Ракурс

Псевдоминер метро, который в июне прошлого года сообщил о якобы готовящемся взрыве на станции «Гидропарк», осужден на шесть лет.

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Установлено, что июле 2018 года указанный гражданин сообщил на линию «102», что на станции метро «Гидропарк» готовится взрыв. По результатам проверки в указанном месте, взрывоопасных устройств и веществ правоохранители не обнаружили, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Позднее, после установления личности этого человека, выяснилось, что ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

Решением Днепровского райсуда Киева злоумышленник был признан виновным в заведомо неправдивом предоставлении информации о готовящемся взрыве. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее «Ракурс» сообщал, что «минеру» моста Метро в Киеве Алексею Белько, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, суд продлил срок ареста до 12 января.