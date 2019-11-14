Псевдомінер столичного метро сів на шість років. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n129451-psevdominer-stolychnogo-metro-siv-na-shist-rokiv.html

Ракурс

Псевдомінер метро, який у червні минулого року повідомив про нібито підготовку вибуху на станції «Гідропарк», засуджений до шести років ув’язнення.

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Встановлено, що липні 2018 року вказаний громадянин повідомив на лінію «102», що на станції метро «Гідропарк» готується вибух. За підсумками перевірки у вказаному місці вибухонебезпечних пристроїв та речовин правоохоронці не виявили, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Пізніше, після встановлення особи цієї людини, з’ясувалося, що раніше чоловік вже був засуджений за аналогічний злочин.

Рішенням Дніпровського райсуду Києва зловмисник був визнаний винним у завідомо неправдивому наданні інформації про підготовку вибуху. Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі.

У вересні «Ракурс» повідомляв, що «мінеру» моста Метро в Києві Олексію Бельку, якого підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, суд продовжив термін арешту до 12 січня.