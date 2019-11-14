Мінекономіки розробляє карту самозахоплених і незареєстрованих сільгоспземель. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n129445-minekonomiky-rozroblyaie-kartu-samozahoplenyh-i-nezareiestrovanyh-silgospzemel.html

Ракурс

Сільськогосподарські землі в Україні, принаймні частина з них, можуть бути незаконно захоплені або не зареєстровані. Мінекономіки зайнялося складанням карти таких ділянок. Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам міністр економіки Тимофій Милованов.

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Міністр навіть продемонстрував карту на своєму мобільному телефоні, при цьому заявивши, що дана розробка допоможе правоохоронним органам і Державній податковій службі знаходити самозахоплені й незареєстровані земельні ділянки, повідомляє «Громадське ТБ».

На думку міністра, ця карта буде інструментом боротьби з тіньовими доходами і збільшить надходження до держбюджету. Остаточні висновки щодо самозахоплених і незареєстрованих земельних ділянок робитиме місцева влада та податківці.

Милованов показав, як знаходить поля з ріпаком у Чернігівській області, що засіяні на незареєстрованих у Держкадастрі земельних ділянках. Він додав, що карта поки що існує лише в його телефоні, але незабаром вона стане доступнішою. При цьому міністр не уточнив, чи перебуватиме карта у відкритому доступі.

Як писав «Ракурс», вчора український парламент проголосував у першому читанні за земельну реформу Володимира Зеленського.