Ринок землі: депутати підтримали закон про електронні аукціони

Ринок землі: депутати підтримали закон щодо продажу земельних ділянок через електронні аукціони, фото: Max Pixel

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Закон щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони ухвалено Верховною Радою.

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Законопроект № 2195 ухвалено за основу. Його підтримали 262 народних депутатів України.

Роксолана Підласа, народний депутат від «Слуги народу», вважає, що електронний аукціон надає певні переваги. Суспільство зможе оцінити, як держава чи місцева влада укладає угоди на оренду та продаж земель. Це головний запобіжник, на її думку, для виведення державних земель із держвласності.

Сьогодні інформація про аукціони є малодоступною, — зазначила вона.

Депутат додала, що фактично торги проводять без конкуренції. Це призводить до великих втрат із боку держави.

Раніше в українському уряді спрогнозували ціну за гектар землі у 5−6 тис. дол. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що ринок почне розвиватися і будуть інвестиції.