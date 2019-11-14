Рынок земли: депутаты поддержали закон об электронных аукционах

Рынок земли: депутаты поддержали закон о продаже земельных участков через электронные аукционы, фото: Max Pixel

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Закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы принят Верховной Радой.

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Законопроект № 2195 принят за основу. Его поддержали 262 народных депутата Украины.

Роксолана Пидласа, народный депутат от «Слуги народа», считает, что электронный аукцион предоставляет определенные преимущества. Общество сможет оценить, как государство или местные власти заключает соглашения на аренду и продажу земель. Это главный предохранитель, по ее мнению, для вывода государственных земель из госсобственности.

Сегодня информация об аукционах является малодоступной, — отметила она.

Депутат добавила, что фактически торги проводятся без конкуренции. Это приводит к большим потерям со стороны государства.

Ранее в украинском правительстве спрогнозировали цену за гектар земли в 5−6 тыс. долл. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что рынок начнет развиваться и будут инвестиции.